Il rogo si sposta verso sud: strada provinciale chiusa dalla frazione Ferrera. Torna ad alzarsi l’allarme nella zona di Cravagliana. Bloccato il transito durante la notte.

Il rogo si sposta verso sud: strada provinciale chiusa dalla frazione Ferrera

A seguito dell’emergenza legata all’incendio boschivo che da giorni interessa il territorio di Cravagliana, la Provincia di Vercelli ha disposto lo stop alla circolazione dopo la frazione Ferrera, l’ultima prima della biforcazione tra Fobello e Rimella.

Su richiesta del Comando dei vigili del fuoco, e in considerazione dello spostamento del fronte delle fiamme verso sud, è stata infatti decisa la chiusura temporanea della strada provinciale 9. Il provvedimento entrerà in vigore a partire dalle 19 di oggi, mercoledì 8 aprile, e resterà valido fino alla mattinata di domani, interessando il tratto dalla frazione Ferrera a salire.

Un provvedimento per la sicurezza

La decisione si è resa necessaria per consentire ai mezzi di emergenza di operare in sicurezza e senza ostacoli, in un contesto reso particolarmente complesso anche dalle condizioni meteo e dalla persistenza del rogo. Le autorità raccomandano la massima prudenza e invitano la popolazione a limitare gli spostamenti nella zona interessata, evitando di intralciare le operazioni in corso.

In caso di emergenza è fondamentale contattare il numero unico 112, così da permettere un coordinamento rapido degli interventi e garantire il transito dei mezzi di soccorso impegnati sul campo.

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