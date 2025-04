Il treno storico per Varallo fa subito il tutto esaurito. Bondetti: riattivare la linea. Domenica scorsa circa 400 persone sono arrivate in visita alla città sotto il Sacro Monte.

Subito 400 persone al primo viaggio del treno storico “Novara-Varallo”. «E’ un progetto che continua a piacere», conferma il sindaco Pietro Bondetti che nella mattinata di domenica 13 aprile ha ricevuto i viaggiatori con la fascia tricolore in stazione.

Arrivano soprattutto dalla Lombardia i turisti che prendono parte ai viaggi senza tempo. Tra l’altro, in questo 2025 il programma di viaggi con locomotive e vagoni d’epoca taglia il traguardo dei dieci anni, visto che la prima edizione risale al 2015.

Una formula che funziona

«Ogni anno c’è sempre un timore – riprende Bondetti – perché sono dieci anni che vengono proposti questi viaggi, ma siamo felici di vedere sempre il tutto esaurito. Il viaggio sul treno storico è emozionante e poi una meta come Varallo con tutte le sue peculiarità sicuramente attira i turisti».

L’associazione Museo Ferroviario Valsesiano e il Comune di Varallo hanno reso noto il calendario 2025 con il programma dei viaggi del treno storico sulla tratta Novara-Varallo. Le prossime date saranno il 4 maggio, 8 giugno, 28 settembre, 12 ottobre e. il treno di Natale, 14 dicembre.

Da ricordare che i treni storico rientrano le progetto della Fondazione Fs Italiane “Binari senza tempo”, portato avanti con il Museo ferroviario della Valsesia e l’amministrazione comunale di Varallo.

La linea da riattivare

«Ho ricevuto i partecipanti al viaggio senza tempo – spiega il sindaco Bondetti – e in molti hanno fatto i complimenti alla nostra città e alla stazione, tenuta in modo impeccabile. Tante le persone che hanno chiesto il motivo per cui non abbiamo più una linea ferroviaria continua. Ma noi continuiamo a insistere con la Regione».

«Anche in città sono molti i cittadini che continuano a chiedere di attivare la linea per andare a lavorare o studiare. Sarebbe davvero un investimento importante anche per far crescere il turismo a Varallo e in Valsesia. E spero che la Regione Piemonte si impegni a rimettere in servizio i treni del trasporto pubblico locale, sempre più necessari per lo sviluppo della valle».

A questo proposito è stato presentato un piano ad Arenaways che prevede 12 doppie corse quotidiane.

