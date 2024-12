Il vento ferma gli impianti, 150 persone bloccate sopra Alagna. E’ partita la macchina dei soccorsi per riportare a valle tutti gli sciatori.

È in corso in queste ore un complesso intervento di soccorso in montagna ad Alagna Valsesia per il recupero di circa 150 persone rimaste bloccate nelle stazioni a monte degli impianti sciistici della località. Oggi, tra l’altro, era proprio il primo giorno di apertura della stagione dello sci.

Colpa del forte vento

A partire dal primo pomeriggio si è alzato in zona un vento molto forte che impedisce il funzionamento degli impianti a fune.

Un gruppo di persone si trova presso la stazione del Passo dei Salati, dove la società che gestisce le piste ha iniziato il trasporto a valle utilizzando i mezzi battipiste. Ma il problema maggiore è localizzato tra Pianalunga e Alagna, dove la neve non è sufficiente per il trasporto con i gatti e la presenza di ghiaccio sulle strade di servizio impedisce l’accesso con i mezzi su ruote.

