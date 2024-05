Incendio a Varallo, devastata una abitazione a Parone. La scorsa notte lungo intervento dei vigili del fuoco, per fortuna non ci sono feriti o intossicati.

Incendio a Varallo, devastata una abitazione a Parone

Lunghe ore di lavoro da parte dei vigii del fuoco, intervenuti la scorsa notte in frazione Parone a Varallo. L’allarme è scattato intorno a mezzanotte a seguito di un incendio che si è sviluppato in una abitazione.

Sul posto sono arrivate una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Varallo, Comando di Vercelli, e squadre volontarie del distaccamento di Cravagliana, di Romagnano e di Ponzone. Arrivate sul posto, le squadre dei vigili del fuoco hanno provveduto alla completa estinzione delle fiamme, che hanno interessato l’intero tetto e che in seguito si erano propagate anche al resto dell’edificio.

Intervento durato ore

Le opere di bonifica e messa in sicurezza sono continuate ancora in mattinata. Per fortuna non ci sono feriti o intossicati che hanno avuto bisogno delle cure sanitarie. Sul posto sono intervenuti sul posto anche i carabinieri e il sindaco, che abita appunto nella frazione.

Ancora da capire da dove sia partito l’incendio. L’edificio è al momento inagibile.

