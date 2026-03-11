Incendio al camino di un’abitazione a Cravagliana: intervengono i vigili del fuoco. Gli operatori sono riusciti a contenere i danni.

Incendio al camino di un’abitazione a Cravagliana: intervengono i vigili del fuoco

Allarma incendio nella mattinata di oggi, mercoledì 11 marzo, a Cravagliana: l’interno della canna fumaria di una abitazione è andato in fiamme. L’allarme è scattato intorno alle 8.45 in frazione Pianaronda. Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Varallo.

L’intervento degli operatori

Una volta arrivati sul luogo dell’intervento, i pompieri hanno provveduto a spegnere le fiamme sviluppatesi nella canna fumaria e ad effettuare le operazioni di raffreddamento della struttura, evitando che il rogo potesse propagarsi al resto dell’abitazione.

Al termine delle operazioni la casa è stata messa in sicurezza. Fortunatamente non si registrano feriti né persone intossicate.

