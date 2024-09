Incidente in alta Valsesia: auto si ribalta su un fianco, ci sono feriti. E’ accaduto a Balmuccia, gli occupanti sono stati soccorsi da vigili del fuoco e personale del 118.

Incidente in alta Valsesia: auto si ribalta su un fianco, ci sono feriti

Un’auto è uscita di strada lungo la strada provinciale 299 nel territorio di Balmuccia, in alta Valsesia. E’ accaduto nel pomeriggio di oggi, poco prima delle 17. Non ci sono stati altri veicoli coinvolti, per cui appare probabile che il conducente abbia perso il controllo della vettura, oppure che sia sopravvenuto un guasto improvviso.

Fatto sta che la vettura ha carambolata e ha concluso la sua corsa a lato strada ribaltata su un fianco.

I soccorritori in azione

Sul posto si sono portati i vigili del fuoco del distaccamento di Varallo, insieme ai sanitari del 118. Gli operatori hanno provveduto al primo soccorso degli occupanti rimasti feriti nell’incidente e alla messa in sicurezza della zona.

Sul posto anche ambulanza, carabinieri e personale della Provincia.

