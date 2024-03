La meraviglia dell’alba sul Monte Rosa dopo la nevicata. LE FOTO

La meraviglia dell’alba sul Monte Rosa dopo la nevicata. Immagini suggestive raccolte dalle webcam installate nei pressi degli impianti sciistici.

La meraviglia dell’alba sul Monte Rosa dopo la nevicata

Il cielo sereno di questa mattina, lunedì 11 marzo, e l’abbondante nevicata di ieri, hanno regalato un’alba da incorniciare sul Monte Rosa. Momenti di bellezza raccolti dalle webcam di Monterosa 2000.

Le previsioni meteo

Passato il fine settimana di neve e pioggia, il meteo sembra fare rotta verso la primavera. Spiega il Centro meteo Piemonte: «La lunga e intensa fase perturbata che ci ha interessati nei primi 10 giorni di marzo e che ha portato piogge molto abbondanti in pianura e nevicate copiose in montagna è destinata a concludersi. Se la giornata di lunedì vedrà ancora una certa variabilità con annuvolamenti e schiarite a tratti e qualche episodico rovescio sulle zone appenniniche e alpine sudoccidentali, da martedì l’alta pressione tornerà debolmente a rinforzarsi sulla nostra regione determinando giornate stabili e soleggiate e con temperature in rialzo con massime perlopiù tra 16-19 gradi tra martedì e venerdì in pianura».