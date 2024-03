Il Sesia gonfio di acqua come da tempo non lo vedevamo. LE FOTO

Il Sesia gonfio di acqua come da tempo non lo vedevamo. Spettacolari immagini dall’alto: come è cambiato il volto del fondovalle poco oltre Borgosesia.

Tanta neve in montagna, ma anche tanta acqua alle quote più basse. E il fiume Sesia oggi è apparso gonfio di acqua come da tempo non si vedeva. Ecco qualche foto scattate dall’alto grazie a DroneAdventures: si vede il bacino del fiume poco più a valle di Borgosesia.

In ogni caso, il livello irdometrico è rimasto ben al di sotto del livello di guardia. Da segnalare la comparsa della cascata di San Quirico che si forma a destra della sede del parco del Fenera: appare così evidente solo quando ci sono piogge intense.

La situazione delle strade

Per quanto riguarda la viabilità, è stata riaperta nel tardo pomeriggio la strada per Rassa. Restano invece chiusi gli accessi a Rimella, Rima e Carcoforo, oltre al problema della frana che incombe sulla 299 a Piode.