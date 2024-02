Ladri a Varallo, rubate biciclette per un valore di 30mila euro. Il racconto del titolare: usato un furgone per sfondare il vetro. «Speriamo che le registrazioni video forniscano una traccia utile».

Ladri a Varallo, rubate biciclette per un valore di 30mila euro

Sfondano la vetrata del negozio e rubano otto bici di alta gamma per un valore di oltre 30mila euro. Il furto è stato messo a segno nei giorni scorsi a Varallo ai danni di “Velo Valsesia”, centro vendite in via Brigate Garibaldi che è punto di riferimento per tantissimi appassionati di ciclismo.

Ora a raccontare l’episodio è Franco Mango, titolare dell’attività. «Intorno alle 4.30 di notte tra lunedì e martedì scorsi è scattato l’allarme. Vivendo vicino alla mia attività nel giro di cinque minuti sono riuscito ad arrivare sul posto ma i ladri erano già fuggiti. Ciò che ho trovato mi ha sconvolto».

Le vetrina sfondata con un furgone

Il titolare ha visto compromesso il lavoro di anni di impegno e sacrifici. «La vetrina era completamente danneggiata, e otto bici di valore mi erano state sottratte, un vero disastro. Sono rimasto choccato». La dinamica della vicenda è al vaglio delle forze dell’ordine: quel che è certo è che chi ha agito ai danni di “Velo Valsesia” non era solo.

«Si presume che un furgone con a bordo tre persone abbia sfondato la vetrina – prosegue Mango -. Nel giro di poco è stata caricata la refurtiva e poi la fuga. Probabilmente c’erano anche dei “pali” piazzati per monitorare la situazione e avvisare in caso di persone sospette che avrebbero potuto beccare i malviventi. Però non so dire con certezza. Le indagini sono comunque in corso».

Speranza dalle telecamere

Il negozio era videosorvegliato. «Noi abbiamo delle telecamere le cui immagini saranno prese in considerazione dalle autorità competenti – mette in luce il titolare -. Mi auguro che possano emergere alcuni dettagli utili per far luce sull’accaduto, ma sono un po’ pessimista. Con i sistemi di videosorveglianza di alcuni colleghi, rimasti vittime dei medesimi furti, non si è riusciti ancora a smascherare la banda».

Danni ingenti anche alla struttura

I danni sono ingenti. «A parte la merce rubata che ha già un valore importante, siamo sui 30mila euro. A ciò bisogna aggiungere anche il costo della riparazione della vetrina. Senza contare i danni psicologici – conclude Mango -. Speriamo che l’assicurazione possa almeno in parte rispondere a quanto subito, in questo modo potremmo continuare a dedicarci all’attività mettendoci la stessa passione di prima… Il mio è un grande augurio».

Foto dalla pagina Facebook di Velo Valsesia