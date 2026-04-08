L’incendio di Cravagliana finisce anche su Google Maps. Squadre di vigili e di volntari Aib ancora al lavoro dopo 60 ore di fuoco.

L’incendio di Cravagliana finisce anche su Google Maps

Si sono ormnai superate le 60 ore per l’incendio che dalla serata di Pasqua sta devastando i monti sopra Cravagliana, in particolare lungo il versante che dal bivio della strada provinciale per Rimella e Fobello sale verso le frazioni Valbella Superiore e Valbella Inferiore.

Una situazione grave, tant’è che l’area interessata (approssimativa) è addirittura visibile su Google Maps, il portale utilizzatissimo per individuare strade e itinerari.

Una notte di lavoro e sorveglianza

Anche nella notte appena trascorsa i vigili del fuoco, i volontari Aib e le forze dell’ordine hanno continuato a lavorare in zona, sopratutto per tenere sotto controllo l’evolversi della situazione. E le operazioni di spegnimento e bonifica sono ripartite all’alba di oggi, mercoledì 8 marzo. La speranza è che sia l’ultimo giorno di lotta contro il fuoco, anche se poi servirà una notevole opera di bonifica e monitoraggio per scongiurare che il rogo riparta.

Le temperature miti, assieme a terreno e vegetazione ancora secca, sono condizioni che favoriscono una ripresa in qualunque momento: come ben sanno gli operatori, basta un po’ di brace ancora rovente per innescare un nuovo incendio.

Vietati i sentieri

Già nella giornata di ieri il sindaco di Cravagliana ha firmato un’ordinanza di divieto di percorrere i sentieri 578 e 579 che salgono in zona. L’ordinanza sarà in vigore fino a bonifica avvenuta.

E’ invece fruibile normalmente la strada per Fobello e Rimella, anche se occorre fare attenzione perché è percorsa da numerosi mezzi degli operatori.

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