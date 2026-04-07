Verso le 48 ore di fuoco: non è ancora spento l’incendio sopra Cravagliana. Operatori al lavoro dalla sera di Pasqua, in azione anche gli elicotteri.

Verso le 48 ore di fuoco: non è ancora spento l’incendio sopra Cravagliana

Non è ancora sotto controllo l’incendio boschivo che da quasi due giorni sta interessando la Val Mastallone. Le operazioni di spegnimento proseguono senza sosta nel territorio del comune di Cravagliana, dove i soccorritori sono impegnati in un intervento complesso e prolungato. A complicare le cose c’è l’asperità del territorio.

Il fronte del fuoco pare ridotto, ma non domato. E ci sono focolai difficili da raggiungere e da controllare. In ogni caso, anche dopo lo spegnimento si prospetta un lungo lavoro di bonifica e controllo.

Numerosi operatori sul posto

In prima linea i vigili del fuoco, presenti con una squadra del distaccamento di Varallo dotata di autobotte, attrezzature specifiche e mezzi dedicati agli incendi boschivi. Sul posto è attivo anche il Dos (Direttore delle operazioni di spegnimento), figura chiave per il coordinamento degli interventi, insieme all’Ucl, il posto di comando avanzato che gestisce le operazioni sul campo.

A supporto delle squadre operative anche i volontari Ais (Antincendi boschivi), impegnati nelle attività di contenimento, e due elicotteri regionali che stanno effettuando lanci continui d’acqua nelle aree più difficili da raggiungere via terra. Le condizioni del rogo, alimentato dalla vegetazione e dalle caratteristiche del territorio montano, rendono le operazioni particolarmente delicate.

La viabilità ripristinata

Intanto è riaperta la strada verso Fobello, che ieri era stata chiusa per qualche ora e poi riaperta ma tenendo il flusso di auto sotto controllo. Occorre comunque procedere con attenzione perché in alcune zone il distacco di materiale dai versanti è ancora possibile.

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