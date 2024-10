Maxi sconti per i valsesiani che sciano in Valsesia: ecco il “listino” dei prezzi. Lo stagionale viene “sforbiciato” da 900 a 565 euro.

Non cambiano i prezzi per gli impianti di risalita in Valsesia. E per i residenti in zona saranno ancora più convenienti. Per chi abita sul territorio dell’Unione montana le tariffe di Monterosa 2000 per l’inverno 2024-2025 prevedono infatti notevoli sconti. E da quest’anno comprendono anche due nuove categorie di sciatori: i Senior (nati prima del 31 maggio 1960) e gli Young (nati dopo il 31 ottobre 2000).

Soddisfatto il presidente dell’Unione montana Valsesia: «Siamo grati al consiglio di amministrazione di Monterosa 2000 per aver accolto la richiesta, avanzata dai sindaci valsesiani, di prevedere tariffe agevolate per i residenti nell’ottica di incentivare la popolazione a praticare lo sci. E’ chiaro a tutti il valore strategico che il settore legato al turismo sciistico riveste per il futuro di tutta l’area e proprio per questo è importante che tutti i valsesiani, bambini, giovani e meno giovani, abbiano la possibilità di usufruire delle strutture disponibili in zona».

Le varie tariffe scontate

Le tariffe con maxi-sconti per i residenti si dividono in diverse categorie, e sono inferiori a quelle standard: a fronte di un normale stagionale per adulti da 990 euro, chi risiede sul territorio pagherà solo 565 euro (o 525 senza Indren). Per i Senior, anziché 871 euro se ne pagano 506 (o 466 senza Indren). Anche i residenti Young risparmiano rispetto agli stagionali standard: pagano infatti 466 (o 426 senza Indren) contro una tariffa intera di 792 euro.

Riduzioni anche per i Teen (ragazzini nati dopo il 31 ottobre 2006) che pagano 310 euro contro i 693 standard. Tariffe agevolatissime poi per i bambini: in età di scuola primaria pagano solo 90 euro a stagione. Per i baby (nati dopo il 2016) la tariffa è di 90 euro se non accompagnati da un adulto, ma il loro biglietto diventa gratuito se acquistato contestualmente ad un biglietto Adult, Senior o Young.

“Importante iniziativa per promuovere il territorio”

«Questa iniziativa mette in evidenza la sinergia di territorio – sottolinea Pietrasanta -, volta a supportare il settore turistico con l’obiettivo di creare un’economia di valle che abbia ricadute positive per tutti. In particolare, l’utilizzo degli impianti sciistici e la pratica dello sci costituiscono un importante volano, che crea indotto e fa muovere l’economia. I valsesiani sono i migliori testimonial della nostra “industria turistica” e per questo molti comuni del territorio organizzano corsi destinati ai bambini, per avvicinarli a questo bellissimo sport e ancor più per metterli in contatto con la montagna. Con l’auspicio che possano essere a loro volta ambasciatori nel mondo della bellezza del loro territorio».

Si aprono anche prospettive occupazionali

Soddisfazione per l’iniziativa viene espressa anche dai sindaci di Alagna e Mera.

«L’iniziativa è lodevole, e va dato atto a Monterosa del coraggio di assumere questa decisione – dice Roberto Veggi, sindaco di Alagna – che speriamo possa far aumentare notevolmente il numero di stagionali venduti annualmente ai residenti. Da ormai cinque anni il nostro Comune permette ai bimbi alagnesi in età scolare di acquistare lo stagionale a 50 euro, iniziativa che manteniamo anche quest’anno, coprendo la restante parte del costo con risorse del Comune. I nostri cittadini devono essere stimolati a sciare nel nostro comprensorio attraverso un prezzo agevolato. I giovanissimi sono il nostro futuro ed il numero di sciatori è in continuo calo: investire sui giovani significa aprire loro le porte a professioni senza dubbio interessanti, come quella del maestro di sci, e renderli affezionati alle nostre montagne e clienti del futuro».

L’endorsement di Veggi è totalmente confermato da Antonella De Regis, Sindaco di Scopello: «Sono solita dire che ogni giorno ha la sua pena, invece questa notizia è una gioia – dice De Regis – è una promozione molto importante che porterà senz’altro un incremento nella vendita locale di abbonamenti stagionali. Siamo nella giusta direzione, la collaborazione con Monterosa 2000 procede bene».

