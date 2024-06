Milano-Varallo, viaggio d’altri tempi sul lussuoso “Arlecchino”. LE FOTO

Milano-Varallo, viaggio d’altri tempi sul lussuoso “Arlecchino”. Sabato edizione straordinaria dei “treni storici”: sui binari anche l’elettrotreno di lusso, simbolo del boom economico.

Una giornata memorabile, quella di sabato scorso, per gli amanti della storia della Valsesia. Due treni storici hanno infatti collegato la città di Varallo alla metropoli di Milano. La prima tratta, con cambio a Novara, è infatti avvenuta sul celebre “Arlecchino” degli anni Sessanta, con il suo salotto panoramico che guarda in avanti sul binario.

Da lì, l’ormai classico treno storico con locomotiva a vapore, ha portato i suoi passeggeri fino alla stazione di Varallo. Ad attenderli, oltre ai moltissimi appassionati e curiosi, e a qualcuno vestito alla moda dell’epoca, c’era proprio la splendida perla della valle, con le sue bellezze illuminate da una giornata di sole.

L’esclusivo gemellaggio

Un eccezionale viaggio in Valsesia, in aggiunta rispetto al calendario annuale dei treni storici Novara-Varallo. A seguito dell’esclusivo gemellaggio con un altro convoglio, il viaggio si è svolto in via eccezionale il sabato anziché la domenica, e soprattutto partendo da Milano anziché da Novara.

Per l’occasione, hanno preso parte al viaggio anche il vice sindaco di Varallo Eraldo Botta e il direttore della Fondazione Fs, Luigi Cantamessa, oltre a diversi altri sindaci della valle.

L’Arlecchino

L’Arlecchino è uno dei vanti delle Ferrovie italiane: l‘Etr 250 (nome ufficiale) entrò in servizio il 23 luglio 1960 in occasione delle Olimpiadi di Roma, compiendo il viaggio inaugurale da Bologna a Venezia.

«Fu il simbolo del benessere e della ripresa economica degli italiani. Le poltrone erano avvolgenti e comode, le pareti ricoperte di vinilpelle, i pannelli e i tappeti caratterizzati da una vasta gamma di tinte pastello (da qui il nome Arlecchino)» come si legge sul sito della Fondazione Fs. Dopo un periodo di inattività, fu ristrutturato a partire dal 2016, e adesso è un gioiello del “parco macchine” di Fs.

La mostra di Enrico Pettinaroli

In occasione dell’arrivo del treno storico, a Varallo è anche stata inaugurata alla biblioteca civica la mostra dell’artista grignaschese Enrico Pettinaroli dal titolo “Un tempo, un viaggio”, altra imperdibile meta per i passeggeri.

Si tratta di un omaggio alla linea ferroviaria Novara-Varallo, «inaugurata nel 1886 – scrive in una nota Piera Mazzone, direttore della biblioteca -, che rappresentò per molti anni non solo un semplice mezzo di trasporto, ma un potente motore di sviluppo per la Valsesia».

L’artista ha qui immaginato un viaggio in treno da Novara e Varallo, in compagnia di “viaggiatori famosi” della storia italiana che, attraversando i secoli, dialogano con chi vuole condividere con loro lo scompartimento.

La mostra sarà visitabile fino a domenica 7 luglio, negli orari di apertura della biblioteca.

