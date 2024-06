Nebbia sul Monte Rosa, quattro alpinisti bloccati a 4mila metri. Sono stati recuperati da uomini del Soccorso alpini partiti dalla Capanna Gnifetti.

Momenti di paura nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 25 giugno, sul massiccio del Monte Rosa. Quattro alpinisti si trovavano a oltre 4000 metri di quota nella zona del Col del Lys. Erano saliti in cordata ma poi si sono trovati a non vedere più nulla.

I malcapitati hanno lanciato l’allarme comunicando di non riuscire a trovare il percorso di discesa a causa della fitta nebbia che interessava la zona. Tra l’altro, incombeva la sera e non sarebbe stato piacevole trovarsi al buio in quella situazione.

I tentativi di soccorso

Il primo tentativo di individuarli è stato fatto con un elicottero di Air Zermatt, ma non ha dato esito positivo.

Si è deciso di operare da terra. Al rifugio Capanna Gnifetti erano presenti quattro tecnici piemontesi e due valdostani del Soccorso alpini e speleologico, che erano al rifugio in attività individuale. Sono quindi partiti a piedi sul ghiacciaio verso il Col del Lys. Intorno alle 19 gli alpinisti bloccati sono stati raggiunti e riaccompagnati verso il rifugio, dove sono giunti intorno alle 20.30 e dove hanno trascorso la notte in attesa di una valutazione più approfondita delle loro condizioni.

