Oggi a Cervatto l’addio a Marco, morto a 52 anni mentre andava al lavoro

Viene celebrato nella mattinata di oggi, sabato 13 marzo, il funerale di Marco Albertetti, l’uomo morto martedì mattina mentre dalla sua abitazione di Cervatto stava recandosi al lavoro a Fobello. Le esequie si celebrano nella chiesa parrocchiale di Cervatto alle 10.30.

E’ una tragedia che ha colpito profondamente molte persone residenti in valle. Di professione muratore, Marco Albertetti era persona conosciuta e impegnata per il territorio. Era il marito di Federica Stalla, ex sindaca del paese, e in passato aveva contribuito a fondare il distaccamento volontario di Cravagliana dei vigili del fuoco.

Il ricordo degli amici

«Ricordo – commenta l’ex vigile del fuoco Tiziano Garbarini – che quando partì il progetto di Cravagliana faceva parte del gruppo di volontari. Una persona che ha avuto sempre a cuore il territorio. E’ una perdita terribile».

Tantissimi i messaggi di cordoglio e i ricordi postati nelle pre successive sui social. «Buon viaggio Marcolino! Ci mancherai così tanto! Tutte le mie condoglianze alla famiglia, ai suoi amici e soprattutto a Federica» scrive un amico. «Ciao Zucchero… riposa in pace…» aggiunge un’altra utente. «Condoglianze alla famiglia un abbraccio alla mamma Silvana».

L’incidente di martedì

Stando a una prima ricostruzione della dinamica, martedì mattina il pick-up Ford Ranger su cui viaggiava Albertetti è uscito di strada finendo in un dirupo dopo un volo di quasi cento metri sotto la sede stradale. Aveva fatto pochissima strada da quando era partito (lui e la moglie abitavano in località Cadvilli di Cervatto).

Poi improvvisamente la discesa rovinosa giù per il dirupo all’altezza dell’incrocio che porta al castello. Il tutto è avvenuto presumibilmente intorno tra le 6.30 e le 7.

A dare un primo allarme sono stati i colleghi che lo attendevano. Poi la moglie ha contattato le forze dell’0rdine segnalando la scomparsa.

Il pick-up trovato nel dirupo

Quando i soccorritori hanno avviato le ricerche, hanno notato nei pressi del paese i segni di un’uscita di strada. E in fondo al dirupo hanno visto il fuoristrada.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Varallo, ma anche il personale del Soccorso alpino della guardia di finanza di Alagna e del Soccorso alpino piemontese. L’intervento delle squadre a terra è stato necessario per il recupero della salme tramite di tecniche alpinistiche.

Presente anche un’ambulanza medicalizzata, oltre a una pattuglia di carabinieri di Varallo. Il personale medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Il pick-up è poi stato recuperato nella giornata di mercoledì: perdeva olio e si rischiava un problema ambientale.

