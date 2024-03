Piemonte al centro: chiedere lo stato di calamità per la Valsesia isolata. Paolo Tiramani: la frana di Piode sta procurando danni al settore del turismo.

Perché nessuno chiede lo stato di calamità per la parte di alta Valsesia isolata dalla frana di Piode sulla strada 299? E’ l’interrogativo che pone l’ex deputato Paolo Tiramani in qualità di referente del movimento “Piemonte al centro”.

«In questi giorni – scrive Tiramani – la Valsesia sta vivendo momenti di grandi disagio a causa di frane e smottamenti che hanno portato alla chiusura di strade e collegamenti soprattutto con la parte più turistica del nostro territorio. Disagi per cittadini ma anche danni economici importanti per le attività dell’alta valle, impianti chiusi, alberghi che hanno disdetto prenotazioni, ristoranti privi di personale e clientela limitata a chi era già su quel tratto di territorio, attività di vendita al minuto che non possono rifornirsi con regolarità».

Ebbene, secondo “Piemonte al centro”, a fronte di questa perdita economica «è doveroso che la politica locale, regionale e nazionale ponga le giuste istanze per risarcire quanto prima queste persone e per mettere in sicurezza le nostre strade, spesso dilaniate da smottamenti, con importanti finanziamenti a fondo perduto che garantiscano sicurezza e protezione. Non è utopistico richiedere lo stato di calamità naturale a nostro avviso. Lodevoli le attenzioni e i post sui social per segnalare i disagi ma servirebbe quanto prima piu’ concretezza a favore della nostra gente».

Attivate le navette

Nella giornata di ieri intanto per residenti e villeggianti che devono raggiungere o uscire dai comuni isolati (Alagna Valsesia, Mollia e Campertogno), sono state attivate due navette che permettono di superare in sicurezza la zona a rischio frane.

Sui tempi di chiusura della strada non ci sono ancora previsioni ufficiali da parte dell’amministrazione provinciale.

Foto da Facebook