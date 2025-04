Principio d’incendio a Fobello a causa di una canna fumaria. Intervento dei vigili del fuoco in alta Valsesia.

Incendio a una canna fumaria nella mattinata di oggi, domenica 13 aprile. Dopo le 10 una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Varallo e una dei volontari di Cravagliana sono intervenute in località Fobello in via Rizzetti, dove aveva preso fuoco un camino.

La presenza delle squadre dei vigili del fuoco intervenute ha reso possibile la completa estinzione del principio di incendio prima che si propagasse al resto dell’abitazione e la messa in sicurezza dell’aerea interessata. Non ci sono feriti da segnalare.

