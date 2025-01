Ragazza salva la vita al padre, caduto durante un’escursione sopra Carcoforo. La giovane è ridiscesa fino a raggiungere i soccorritori. L’uomo trovato in stato avanzato di ipotermia.

Ragazza salva la vita al padre, caduto durante un’escursione sopra Carcoforo

Un escursionista deve probabilmente la vita alla figlia adolescente, che è riuscita a fare arrivare i soccorritori prima che l’uomo andasse in ipotermia irreversibile. E’ accaduto nel trdo pomeriggio di ieri, sabato 4 gennaio, nella zona sopra Carcoforo.

Padre e figlia erano precipitati lungo un versante impervio dopo aver perso il sentiero tra Carcoforo e il rifugio Alpe Massero. Dalla prima ricostruzione dei fatti, l’uomo era caduto per un centinaio di metri procurandosi varie fratture, mentre la giovane era caduta in un secondo momento nel tentativo di raggiungerlo.

Non c’era copertura per i cellulari

In zona non c’è copertura telefonica, per cui la ragazza è stata costretta a camminare per circa un’ora in condizioni psicofisiche precarie prima di riuscire a lanciare la chiamata di emergenza. Nel frattempo era comunque ormai arrivata a Carcoforo dove ha potuto spiegare la situazione ai soccorritori.

Per fortuna, è stata in grado di fornire le coordinate del luogo dell’incidente, che aveva registrato con molto acume subito dopo l’incidente.

L’intervento di soccorso con l’elicottero

I tecnici del Soccorso alpino e speleologico piemontese con un sanitario in squadra e il Soccorso alpino della Guardia di finanza hanno raggiunto l’infortunato, trovandolo in condizioni già molto gravi. Poiché la base di elisoccorso di Torino era chiusa a causa di condizioni meteo negative, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso valdostano in assetto notturno che ha recuperato l’infortunato al verricello e lo ha condotto in ospedale con un codice giallo.

Aveva riportato una frattura a una gamba, a un braccio, una sospetta frattura al bacino e vari traumi al capo oltre a uno stato avanzato di ipotermia. Anche la figlia è stata ricoverata in ospedale con svariate escoriazioni e una sospetta frattura a una mano. Il lungo e complesso intervento di soccorso si è concluso solo in tarda serata.

