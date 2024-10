Si rompe la locomotiva a vapore, domani il treno storico per Varallo sarà trainato a diesel. Il vecchio 640.143 costretto a ricorrere alle Officine di Pistoia.

Domani niene locamotiva a vapore per il treno storico Novara-Varalla. Il glorioso mezzo ha un problema meccanico, e non c’è verso di sistemarlo in tempi brevi. Per cui domani, domenica 20 ottobre, si viaggerà comunque, ma il traino sarà affidato a un locomotore diesel, storico pure questo.

«Siamo stati appena informati dalla Fondazione Ferrovie dello Stato – conferma il vice sindaco di Varallo Erlado Botta – che alla locomotiva a vapore 640.143, titolare del treno storico di domani da Novara a Varallo, è occorso nel tardo pomeriggio di oggi sabato 19 ottobre un guasto di importante entità che ne rende impossibile l’utilizzo per il viaggio programmato. Tale guasto non è purtroppo risolvibile in tempi stretti e ne comporterà il trasferimento presso l’officina ferroviaria di Pistoia».

Pronta il locomotore sostitutivo

«Il viaggio di domenica 20 ottobre da Novara a Varallo si effettuerà ugualmente con il traino di un locomotore diesel storico, così come comunicato sempre dalla Fondazione Fs Italiane – aggiunge Botta -. Le vetture del treno saranno comunque sempre vetture storiche del tipo “Corbellini”. Il programma, le visite guidate e gli orari della giornata non subiscono alcuna modifica e pertanto rimane in essere tutto quanto già comunicato precedentemente. Vi è il nostro dispiacere e porgiamo a tutti le nostre scuse per l’imprevisto occorso, ma rimarchiamo che si è trattato di un evento indipendente dalla volontà nostra quali organizzatori nonché dalla Fondazione Fs Italiane».

