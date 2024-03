Transito solo “assistito” per superare la frana di Piode. La Provincia ha aperto una “finestra” di quattro ore per oggi pomeriggio, incertezza per il meteo di domani.

Visto che non si sa ancora quado termineranno le operazioni di messa in sicurezza, la Provincia di Vercelli ha concesso per il pomeriggio di oggi, sabato 9 marzo, una “finestra” di quattro ore per permettere il transito di veicoli nel punto della strada 299 teatro della frana caduta domenica.

E’ stato quindi deciso che dalle 13 alle 17 i veicoli potranno salire o scendere, superando l’area critica sotto la sorveglianza degli addetti. Evidentemente il timore che si stacchi altro materiale è ancora alto. Anche se il grosso dovrebbe essersi staccato anche a suon di cariche esplosive, il versante non è dato per sicuro.

Incertezza per domani

Non si sa ancora se questa eccezione potrà essere fatta anche per domani, domenica 10 marzo. Si deciderà in mattinata in base soprattutto alla situazione meteo.

Di fatto, tutta la zona a monte di Piode resta quindi isolata. Si tratta dei comuni di Mollia, Campertogno e Alagna Valsesia. Tutte zone ad alta vocazione turistica (soprattutto Alagna) che per foze di cose vengono penalizzate da questa situazione. Tant’è che Paolo Titramani ha anche proposto di chiedere lo stato di calamità.

Foto dalla pagina Facebook della Provincia di Vercelli