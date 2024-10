Trovato il cane dell’alpinista disperso sul Monte Rosa da due settimane. L’animale è vivo, ma si teme che il padrone possa essere precipitato in un canalone.

L’animale vagava denutrito e impaurito non lontano dal rifugio Marinelli, a circa 3mila metri. E’ stato trovato incredibilmente vivo il cane di Christoph Menacher, alpinista tedesco scomparso ormai da due settimane sul versante est del massiccio del Monte Rosa. Ieri, sabato 5 ottobre, grazie al miglioramento delle condizioni meteo sono infatti riprese le ricerche dell’uomo, partito il 20 settembre da Macugnaga e poi sparito nel nulla.

E’ stato un velivolo del servizio elisoccorso della Valle d’Aosta a individuare l’animale. Durante il sorvolo, dopo il passaggio in cresta, il personale dell’elicottero ha infatti notato il movimento sulla neve, e ha individuato il cane.

La zona è poi stata raggiunta dai soccorritori: l’animale era denutrito e spaventato, e non si faceva avvicinare. E’ stato necessario narcotizzarlo per riportarlo a valle.

Riprendono le ricerche dell’alpinista

A questo punto si restringe l’area per le ricerche dell’alpinista. Molto esigue ovviamente le speranze di ritrovarlo vivo, il timore è che sia precipitato in un canalone nella zona del rifugio Marinelli. In serata è tornata a Macugnaga anche la moglie di Menacher.

Come accennato, l’uomo era partito il 20 settembre. Era arrivato al Marinelli, dove ha apposto anche la firma nel registro degli ospiti. Poi però è sparito nel nulla.

