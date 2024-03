Valanga sulle piste del Monte Rosa: uomo ricoverato in codice rosso. Subito soccorso, lo sportivo non è comunque il pericolo di vita.

Un uomo soccorso e portato d’urgenza all’ospedale di Novara, dove è arrivato con codice rosso. Questo a seguito di una valanga che ha coinvolto la zona delle piste del comprensorio Monterosa Ski.

Non si hanno ancora informazioni più precise né sul luogo in cui è avvenuto l’episodio, né sull’età del malcapitato. L’unico dato certo è che non è in pericolo di vita.

Foto d’archivio