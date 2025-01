Varallo attende di scoprire il volto della nuova Cecca. Questa sera il grande ballo, domani la consegna delle chiavi in piazza Vittorio.

Dopo il giorno della Veggia Pasquetta del 6 gennaio, torna il tradizionale ballo dedicato alla regina del carnevale di Varallo. Nella serata di oggi, sabato 11 gennaio, a mezzanotte sarà svelata l’identità della Cecca 2025.

Quest’anno l’evento di presentazione della maschera femminile principale, che prenderà parte alle manifestazioni accanto al nuovo Marcantonio Simone Berardi, si terrà nella palestra comunale “Italo Grassi” di via D’Adda a partire dalle 22. L’entrata della Cecca sarà accompagnata da una coreografia curata da Sesiart’è, mentre l’intrattenimento della serata sarà all’insegna di liscio e revival con Anna AR Group.

All’evento partecipano anche i rappresentanti di tutti i gruppi mascherati della zona.

Domani la consegna delle chiavi

Domani è invece in programma la tradizionale cerimonia della consegna delle chiavi della città alle due maschere. Partenza della sfilata dal parco d’Adda alle 14.30, poi alle 17.30 fiaccolata e falò. Durante la consegne delle chiavi sarà anche annunciato il vincitore del consueto concorso TotoCecca, una sfida per i varallesi a indovinare il nome della Cecca in base a una serie di indizi rivelati dal Comitato carnevale.

