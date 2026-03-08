Varallo, era diventato l’incubo del condominio: condannato. Numerosi gli episodi contestati a un 49enne. Ha dovuto rispondere di lesioni aggravate, stalking e maltrattamento di animale.

Varallo, era diventato l’incubo del condominio: condannato

Per mesi avrebbe reso impossibile la vita ai vicini di casa, tra urla, minacce, danneggiamenti e aggressioni. Una situazione sempre più pesante che aveva costretto i residenti del condominio a chiamare più volte le forze dell’ordine. Ora per un uomo di 49 anni (con problemi di salute mentale) è arrivata la condanna.

Il tribunale di Vercelli ha infatti inflitto al 49enne una pena di due anni e quattro mesi di reclusione. La sentenza dispone anche che la pena venga scontata in una Rems, una struttura sanitaria destinata all’esecuzione delle misure di sicurezza per persone con problematiche psichiatriche.

Vari reati contestati dall’accusa

La decisione del giudice è stata persino più severa rispetto alla richiesta avanzata dal pubblico ministero. All’uomo erano contestati diversi reati, tra cui lesioni personali, stalking e maltrattamenti di animali.

Secondo quanto emerso nel corso del procedimento, tra il 2023 e il 2024 sarebbero stati numerosi gli episodi che hanno esasperato la convivenza nel palazzo. I vicini parlano di una vera e propria escalation di comportamenti aggressivi.

Comportamenti sempre più gravi

In un primo momento l’uomo avrebbe iniziato a prendere a pugni le porte degli appartamenti e a colpire i muri. Successivamente sarebbero comparsi vetri rotti nelle parti comuni, con il rischio di ferire i condomini. Tra gli episodi contestati anche il danneggiamento della bicicletta di un vicino, con le gomme forate.

Non sono mancati insulti e minacce di morte. In un’occasione una donna sarebbe stata anche aggredita, riuscendo però a mettersi in salvo grazie all’intervento del marito. In un altro episodio, invece, il 49enne avrebbe preso a calci il gatto di alcuni vicini.

Alla fine il caso approda in tribunale

Una lunga serie di fatti che aveva generato paura tra i residenti dello stabile, ormai timorosi anche solo di incrociare l’uomo nelle parti comuni del palazzo. Alla fine, dopo l’ennesimo episodio, erano intervenuti i carabinieri che avevano proceduto con l’arresto.

Con la sentenza arrivata dal tribunale di Vercelli si chiude ora la vicenda giudiziaria, almeno per quanto riguarda il primo grado.

