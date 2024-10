Varallo riapre il teatro più antico della Valsesia. C’era anche la “iena” Matteo Viviani. LE FOTO

Varallo riapre il teatro più antico della Valsesia. C’era anche la “iena” Matteo Viviani. L’edificio è stato rimesso a nuovo valorizzandone le caratteristiche.

La città di Varallo ha riaperto il suo teatro Civico, il più antico della Valsesia. Una struttura che è stata rinnovata completamente e riqualificata dal punto di vista energetico, e che per questo è rimasta chiusa un anno circa.

Un’inaugurazione ristrutturato dedicata soprattutto ai più giovani. Una cerimonia diversa, programmata negli orari scolastici proprio perché fossero presenti gli alunni degli istituti scolastici cittadini che ora potranno tornare a fruire del teatro.

Una mattinata intensa con un ospite speciale come Matteo Viviani, giornalista d’inchiesta attivo all’interno della nota trasmissione televisiva “Le Iene”, che introdotto da Silvio Brentazzoli, responsabile dell’ufficio cultura, sport, tempo libero e dell’ufficio istruzione, ha parlato ai ragazzi presenti dei pericoli della navigazione in Rete e dell’uso consapevole, equilibrato e proficuo delle nuove tecnologie digitali. Un tema davvero importante trattato anche in molteplici servizi della trasmissione televisiva che è stato ripreso anche nella cerimonia inaugurale serale dove ha presenziato un pubblico decisamente più adulto.

L’esibizione dellorchestra Giulia Bracchi

La mattinata è culminata con le esibizioni musicali dell’“Orchestra Giulia Bracchi” dell’istituto superiore D’Adda e dell’orchestra dell’istituto comprensivo “Tanzio da Varallo” sotto la direzione di Manuel Filisetti. Gli studenti dell’istituto alberghiero “G. Pastore” di Varallo e Gattinara, sotto la direzione degli insegnanti Vincenzo di Garbo e Tamara Delconte hanno accolto il pubblico e servito un rinfresco per tutti i partecipanti.

«Voi – ha detto il sindaco Pietro Bondetti rivolgendosi ai ragazzi – siete il nostro futuro e dalle vostre scelte dipenderà l’uso e frequentazione di questa rinnovata struttura».

Quando era il “Palazzo della Vicinanza”

Nel corso della cerimonia, presentata da Piera Mazzone direttrice della biblioteca civica di Varallo, il sindaco ha voluto raccontare la storia del teatro varallese, sorto nel luogo precedentemente occupato dal Palazzo della Universitas della Valsesia, conosciuto come “Palazzo della Vicinanza”, decorato da numerosi affreschi, nel quale si riunivano i rappresentanti delle Curie in cui era suddivisa la valle.

Purtroppo il palazzo fu completamente demolito e della struttura originaria rimangono solo le fondamenta nei sotterranei dell’edificio attuale che fu destinato a teatro nel 1810. L’aspetto attuale si deve a Daniele Donghi di Torino e fu realizzato dall’impresario Giuseppe Negri di Borgosesia. Il teatro fu ufficialmente inaugurato nel 1901; nel 1968 fu rivista la galleria e nel 1999 il teatro fu nuovamente oggetto di opere di completamento e finitura.

