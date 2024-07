Varallo sorvegliata: alla novantina di telecamere si aggiungono tre fototrappole. Il territorio cittadino è monitorato 24 ore al giorno per garantire sicurezza ai suoi abitanti.

Il territorio cittadino è monitorato 24 ore al giorno per garantire sicurezza ai suoi abitanti. Attraverso le telecamere presenti in centro città e nelle principali frazioni e grazie alla recente posa delle fototrappole, il Comune è in grado di controllare la situazione in tempo reale.

Anche il territorio di Borgosesia è quasi totalmente coperto dalle telecamere.

Tre fototrappole in specifiche zone

Recentemente, il comando di polizia locale, a seguito delle numerose segnalazioni in merito a situazioni di abbandoni o errati conferimenti di rifiuti, ha deciso di posizionare e installare tre fototrappole in specifiche zone sul territorio di Varallo.

Anche in questo caso la Città ha usufruito dei contributi del Consorzio Covevar destinati ai comuni della Valsesia proprio per affrontare il fenomeno sempre più diffuso dell’abbandono dei rifiuti.

Centro multiraccolta rifiuti a Roccapietra

«Purtroppo – spiega Leonardo Busti, comandante della polizia locale -, nonostante la presenza del Centro multiraccolta rifiuti a Roccapietra e il servizio che viene eseguito anche a domicilio su richiesta (per qualsiasi dubbio numero verde 800.003955: ndr), c’è ancora chi lascia gli ingombranti accanto ai cassonetti. Abbiamo così deciso di installare tre fototrappole nei punti dove abbiamo ricevuto più segnalazioni di materiale abbandonato».

Un sistema di videosorveglianza proprio

A livello di videosorveglianza il comando di polizia locale dal 2020 ha deciso di installare e posizionare diverse telecamere, alcune con specifiche funzioni, sul territorio comunale. «Grazie anche all’aggiudicazione di contributi nazionali ne sono state installate diverse – puntualizza Busti -. Così facendo il comune di Varallo si è dotato di un sistema di videosorveglianza proprio con un accesso condiviso anche con le altre forze di polizia».

«Tutto ciò al fine di garantire maggiore sicurezza per la cittadinanza e maggiore incisività nell’azione investigativa e sanzionatoria. Ad oggi il sistema di videosorveglianza di Varallo conta all’incirca 90 telecamere comprensive di quelle addette al controllo dei varchi per il controllo/verifica targhe e di contesto».

Risalire ai responsabili

Le telecamere non solo fungono da deterrente ma, in parecchi casi, hanno permesso di risalire ai responsabili di atti vandalici, di furti e altri episodi criminosi, di danni alla segnaletica stradale e in generale ogni volta in cui si riscontrino delle violazioni.

«Più volte si è riusciti grazie alle telecamere a risalire ai responsabili» dice Busti, ricordando l’esempio del tavolo del gazebo nel nuovo parchetto di via Nazario Sauro che era stato imbrattato.

Monitorare il territorio in tempo reale

«Grazie alle telecamere collegate con l’ufficio di polizia locale siamo in grado di monitorare il territorio in tempo reale. Inoltre le registrazioni permettono di effettuare i controlli fino a sette giorni prima».

Agli occhi elettronici non sfugge neppure chi lascia il proprio cane defecare liberamente per strada senza rispettare l’obbligo di raccolta. «Un altro ruolo importante è quello delle telecamere agli ingressi della città – sottolinea Busti -, molto utili anche per eventuali controlli delle forze dell’ordine».

