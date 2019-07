Confartigianato apre sede a Varallo: un aiuto alle piccole aziende. Pochi giorni fa le autorità cittadine e i vertici di zona dell’associazione si sono riuniti in città per l’inaugurazione della nuova sede ospitata al primo piano di Villa Barbara, dove opera il Giudice di Pace e dove hanno la propria sede alcune associazioni della zona.

«L’artigianato – ha detto il sindaco, Eraldo Botta – è un aspetto davvero importante e peculiare di questa Valle. La tutela e la salvaguardia di questo settore è molto importante quindi quando si è manifestata questa possibilità abbiamo subito pensato che fosse un’opportunità da non perdere, un’azione d’amore per il nostro territorio. Proprio in questi giorni si celebrerà l’artigianato locale con l’Alpàa che offrirà l’occasione di vedere tutti i protagonisti all’opera nel realizzare i propri prodotti».

Confartigianato Piemonte Orientale è presente sul territorio con 200 persone suddivise tra le varie sedi, quella centrale di Novara, e quelle della provincia di Vercelli con i suoi uffici più strutturati a Vercelli, Trino Vercellese e Borgosesia.La nuova sede di Varallo sarà aperta al pubblico il martedì e il giovedì dalle 9 alle 12, ma l’obiettivo è quello di dare assistenza e garanzia quotidianamente agli artigiani della valle. «Grazie all’amministrazione comunale di Varallo – ha commentato Michele Giovanardi, presidente di Confartigianato Imprese Piemonte Orientale -, abbiamo a disposizione anche una sala riunione operativa che vorremmo restituire per promuovere iniziative a favore del tessuto economico del territorio. Le nostre intenzioni non sono solo quelle di occuparci delle problematiche di carattere amministrativo che riguardano le imprese, ma di sviluppare anche un’attenzione particolare nei confronti delle persone nel gestire le questioni di patronato, previdenziali, servizi di assistenza fiscale…».