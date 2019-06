Giovane mamma scomparsa nel nulla: si cerca ovunque

Giovane mamma scomparsa nel nulla martedì 28 maggio 2019, la cercano ovunque. Si tratta di Jessica D’Onofrio, classe 1989 residente a Grugliasco.

Giovane mamma scomparsa nel nulla

Come spiega la Nuova Periferia, è scomparsa nel nulla Jessica D’Onofrio, classe 1989 residente a Grugliasco. Si tratta di una giovane mamma che lavorava come barista in un locale di Orbassano. A lanciare l’appello è stato il marito della donna Giuseppe Lafronza.

L’appello

Il marito ha deciso di lanciare anche un appello sui social scrivendo:

“❌❌❌MIA MOGLIE MANCA DA MARTEDÌ SERA❌❌❌, chi abbia sue notizie anche solo di un avvistamento casuale mi contatti subito, abbiamo provato più volte a contattarla telefonicamente, con scarsa riuscita chiunque abbia la minima idea di dove possa essere per favore mi contatti al numero 3920727863″

Appuntamento per cercarla

Il marito inoltre giovedì 30 maggio ha organizzato una serata per cercarla alla quale hanno partecipato gli amici della coppia.