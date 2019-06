Picco di caldo in arrivo in Piemonte

Picco di caldo in arrivo per la prossima settimana sulla regione: attesa un’ondata con temperature ben oltre i trenta gradi.

Picco di caldo

Giorni molto caldi attendono il Piemonte. Lo annuncia Novara Netweek. Per i prossimi dieci giorni circa, sulla regione è attesa un’ondata di calore con picchi intorno ai 35 gradi grazie alla presenza dell’anticiclone subtropicale sulla zona centro-occidentale del mare Mediterraneo. Torino, Asti e Alessandria saranno fra le città più torride del Piemonte, mentre in Lombardia la colonnina di mercurio salirà soprattutto a Milano, Lodi e Cremona. In generale, saranno proprio le aree urbane le più colpite. Il caldo si farà sentire anche durante la notte.