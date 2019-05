Ponte Doccio: lavori finiti ai piloni

Ponte Doccio, manutenzione completata ai piloni. A un anno dalla segnalazione del vice sindaco di Varallo Pietro Bondetti l’intervento è terminato. La Provincia di Vercelli aveva raccolto la segnalazione effettuando anche un sopralluogo con le prove di carico per verificare la stabilità del manufatto.

Dopo quanto successo al ponte Morandi di Genova infatti era scattato un allarme generale sulle infrastrutture in tutta Italia. Proprio nei giorni scorsi sono terminati i lavori di ripristino tecnologico dei piloni e pulvini del viadotto di Doccio per un importo complessivo pari a 373mila euro. «Sono contento che le mie segnalazioni siano state recepite e che la Provincia di Vercelli sia intervenuta per risolvere una situazione di potenziale rischio – spiega il vice sindaco di Varallo Pietro Bondetti -. La mia osservazione non era per fare polemica, ma era un modo per mettere in evidenza una problematica che, come dimostrano i lavori, ha un giusto fondamento».