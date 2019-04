Valsesia meteo: pioggia e nuvole fino a venerdì. A dirlo è il bollettino di Arpa Piemonte.

Proseguono le precipitazioni per tutta la giornata di domani, giovedì 4 aprile. Aal primo mattino deboli diffuse con valori da moderati a forti su Verbano, Biellese, Novarese, Vercellese e zona appenninica al confine con la

Liguria. Successiva graduale attenuazione dei fenomeni che rimarrano persistenti

e forti tra Verbano e Biellese mentre saranno sporadici altrove. Il tempo inizierà a migliorare venerdì quando il cielo sarà poco nuvoloso per transito di nuvolosità alta e sottile, più probabile al pomeriggio. Le precipitazioni tanto attese non possono che essere positive per spegnere l’incendio che ha devastato molti ettari da Bornate a Lozzolo.