Bimbo di due anni in condizioni disperate dopo l’incendio in casa. Si tratta del piccolo Daniele, intossicato dai fumi nella sua casa. Il fratellino Elia era stato portato a Fara.

Bimbo di due anni in condizioni disperate dopo l’incendio in casa

Vengono date ormai per disperate le condizioni di Daniele, il bimbo novarese di due anni che l’altro giorno è rimasto intossicato assieme al fratellino Elia nell’incendio che si è innescato nella loro casa nel quartiere di Sant’Agabio. Il bimbo è stato rinvenuto dai soccorritori in arresto cardiaco: rianimato, è stato trasferito in gravissime condizioni alla rianimazione dell’ospedale di Novara, ma le condizioni cliniche estremamente critiche non hanno poi reso possibile il trasferimento in un centro munito di camera iperbarica per un eventuale trattamento.

Il fratellino si è invece ripreso

Sta invece migliorando il fratellino Elia, un anno, per il quale era stato possibile effettuare il trattamento in camera iperbarica alla clinica “I cedri” di Fara Novarese. Entrambi i bambini hanno respirato monossido di carbonio.