Morto bimbo di due anni intossicato nell’incendio

Il piccolo Daniele, il bambino coinvolto insieme al fratellino nel grave incendio che aveva colpito la scorsa settimana un edificio in Sant’Agabio a Novara, non ce l’ha fatta. A nulla sono valse le cure che sono state prestate al bambino dai soccorritori, che lo hanno trovato in arresto cardiaco. Il piccolo è stato portato prima all’esterno dell’edificio e poi è stato condotto al reparto di Rianimazione dell’ospedale Maggiore di Novara. Si era pensato di trasferirlo al Regina Margherita di Torino, ma le condizioni sono apparse troppo delicate per tentare il viaggio.

Il fratellino salvato a Fara

Il fratellino di Daniele, Elia, un anno, è stato salvato dopo un trattamento in camera iperbarica ai “Cedri” di Fara. Adesso si sta lentamente riprendendo al “Maggiore” di Novara.

