Elezioni Valdilana, Carli: premiato il progetto del Comune unico. Solo nei prossimi giorni il gruppo si riunirà per decidere quando fissare il consiglio di insediamento e la composizione della giunta.

Il commento di Carli

Valdilana premia la Lega alle Europee e alle Regionali, ma alle Comunali la maggioranza degli elettori dà la fiducia a Mario Carli. «E’ stata una vittoria del gruppo – spiega il neo sindaco al termine della lunga giornata dello spoglio di lunedì -. I cittadini hanno premiato il nostro progetto e ora siamo davvero pronti a lavorare sempre nell’interesse del territorio». Di numeri e incarichi in giunta se ne parlerà solo nei prossimi giorni. Il risultato ottenuto ha di fatto ribaltato l’andamento delle Regionali ed Europee con la Lega in testa: «Lunedì mattina vedendo i risultati un po’ di preoccupazione c’era, ma la gente ci ha dato fiducia». Carli è andato forte a Trivero, soprattutto nel seggio 5 di Pratrivero, ottenendo una vittoria anche a Ponzone nel seggio 6 e pareggiando nel seggio 7. Mentre “Valdilana insieme” ha perso in tutti e tre seggi a Valle Mosso.