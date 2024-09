Calo netto delle temperature e pioggia: primo avviso d’autunno. La seconda parte della settimana si prospetta decisamente più fresca e con rovesci molto probabili.

Calo netto delle temperature e pioggia: primo avviso d’autunno

Dopo la pioggia della scorsa notte e il relativo calo delle temperature, per la seconda metà di questa settimana si prospetta un vero assaggio d’autunno, con ulteriore calo delle temperature e piogge molto probabili.

Il quadro della situazione lo offre il Centro meteo Piemonte. «La progressiva discesa di una saccatura atlantica dell’Atlantico verso il golfo di Biscaglia tenderà ad evolvere in una goccia fredda nelle prossime ore richiamando correnti umide e perturbate da sud est verso la nostra regione. I primi accenni di peggioramento si avranno già in serata quando si innescheranno i primi rovesci e temporali specie tra i settori pedemontani occidentali della regione e le relative zone alpine».

«Tra la tarda notte e le prime ore del mattino di giovedì 5 settembre piogge, rovesci e temporali anche abbondanti risaliranno dal Mar Ligure seguendo i venti di scirocco in quota e con probabile sbarramento orografico sui settori montuosi esposti alle correnti con possibilità di accumuli talora superiori ai 100-150 millimetri con possibili locali criticità di tipo idrogeologico nelle valli, accumuli decrescenti man mano che ci si muove verso le pianure».

«Precipitazioni in probabile attenuazione già entro la tarda mattinata da Sud, ma non si escludono ancora rovesci sparsi e la possibile ripresa di qualche temporale tra pomeriggio e sera, temperature in marcato calo con massime intorno ai 20-23 gradi».

Un fine settimana instabile

Per la giornata di venerdì si prevede cielo nuvoloso al mattino, poi schiarite irregolari e passaggio a tempo parzialmente soleggiato. Sabato invece si avrà una prevalenza di cielo soleggiato, con aumento della nuvolosità nella notte. Domenica nuvolosità estesa e aumento della tendenza temporalesca, ma a questo punto si tratta di previsioni che andranno semza dubbio aggiornate.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook