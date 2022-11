C’era una volta Babbo Natale. A Borgosesia un libro dedicato a Italo Gianolio

«C’era una volta Babbo Natale», un libro dedicato a Italo Gianolio e al suo impegno per la comunità. L’omaggio del circolo Acli di Aranco al borgosesiano scomparso ad aprile. Ricordi e immagini per un racconto di Lucia Spinella. Presentazione il 16 dicembre.

A Borgosesia un libro dedicato a Italo Gianolio

Un libro dedicato a Italo Gianolio, scomparso ad aprile. Lo presentano il circolo Acli di Aranco e la scrittrice Lucia Spinella, con finalità di raccogliere fondi anche a favore di “Un Villaggio per amico”, associazione di cui il borgosesiano è stato tra i promotori e i più attivi sostenitori.

Conosciuto e apprezzato non solo a Borgosesia, ma in tutta la valle per il suo carattere socievole e positivo, Gianolio non risparmiava l’impegno a favore di tanti gruppi e associazioni. Viene soprattutto ricordato nei panni di Babbo Natale durante le consuete manifestazioni di dicembre, e in questa veste lo ricorda anche il libro, sin dalla copertina che lo ritrae sorridente nel tradizionale abito rosso.

Molto attivo nell’associazionismo

Gianolio era anche alpino, è stato presidente del Centro incontro anziani di Borgosesia, ha curato per anni la piccola chiesa di Calco dedicata a San Grato, era socio del carnevale di Agnona e del Pedale Valsesiano. Insomma, una figura poliedrica, sempre attiva e presente. Proprio per onorare questo suo impegno, il circolo Acli di Aranco ha pensato di portare avanti un progetto originale. Grazie alla collaborazione con l’autrice serravallese Lucia Spinella è nato “C’era una volta Babbo Natale, Italo Gianolio. Un Natale a Borgosesia”.

Una iniziativa Acli Aranco

«Il racconto nasce dal desiderio di un gruppo di persone, dell’Aps Acli di Aranco, di conservare un ricordo tangibile di un uomo semplice, e nel contempo straordinario, che ha fatto dell’altruismo una delle ragioni della sua vita – spiega Cristian Belotti, presidente del sodalizio promotore -. Prendendo spunto da una storia vera, l’autrice presenta i racconti di una mamma e della sua bambina facendo emergere l’emozione che scaturiva nei bambini l’incontro con Italo nelle vesti di Babbo Natale. Italo è stato anche altro e nel libro il lettore potrà scoprire i molteplici propositi e le iniziative sociali realizzate dal protagonista».

I contributi degli amici

All’interno del volume sono stati pubblicati anche alcuni contributi di chi ha collaborato e ha conosciuto il borgosesiano tra cui Alfredo Miglino, ex vigile di Cellio e volontario della Croce rossa, l’assessore Paolo Urban, Emanuela Buonanno, Alessandro Orsi, il capogruppo degli alpini di Vignale Monferrato Piero Codera, don Ezio Caretti, il presidente Ana delle Marche Sergio Mercuri, il luogotenente Antonio Marini comandante della stazione carabinieri di Borgosesia, Daniela Denicola presidente Croce rossa di Borgosesia, il giornalista Luca Sogno, Marina Filippa e Laura Cerra presidente e consigliere di “Un Villaggio per amico”.

La pubblicazione sarà presentata il 16 dicembre in biblioteca a Borgosesia. Il volume si può già acquistare su Amazon oppure rivolgendosi all’Acli contattando i numeri 333.4299010 o 348.5183562 o email acliarancoaps@gmail.com. Il ricavato sarà devoluto al circolo Acli e in parte ai progetti di “Un Villaggio per amico”.

LEGGI NOTIZIA OGGI DA CASA: IL TUO GIORNALE COMPLETO IN VERSIONE DIGITALE