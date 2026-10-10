Ultime ore per il contest dei funghi: foto entro domenica, poi la passerella finale

Il conto alla rovescia è iniziato: oggi, sabato 10, e domani, domenica 11 ottobre, sono gli ultimi giorni utili per inviare le proprie fotografie e partecipare al concorso dedicato ai “funghi più belli” trovati nei boschi di Valsesia, bassa Valsesia, Valsessera e Valdilana.

Dopo le prime passerelle già pubblicate nelle scorse settimane, il contest entra dunque nella fase conclusiva. L’ultimo gruppo di fotografie comparirà giovedì 15 ottobre sulle pagine di Notizia Oggi. Chi ha ancora nel telefono lo scatto di un bel ritrovamento, quindi, deve affrettarsi: dopo domenica non sarà più possibile entrare nella selezione.

Come partecipare al contest

Le modalità restano quelle utilizzate fin dall’inizio dell’iniziativa. Ogni partecipante può inviare fino a due fotografie dei funghi, raccolti oppure semplicemente osservati nei boschi del territorio coinvolto dal concorso. È possibile aggiungere anche una terza immagine che ritragga l’autore insieme al proprio ritrovamento.

Le foto possono essere mandate tramite WhatsApp al numero 370.3518.212 oppure via e-mail all’indirizzo notiziaoggi@notiziaoggi.it. Insieme agli scatti bisogna indicare nome e cognome dell’autore e la zona in cui sono stati realizzati. Non conta soltanto la rarità del fungo, ma anche la qualità della fotografia e l’ambientazione scelta.

Giovedì 15 l’ultima passerella

Il concorso è promosso dall’Associazione Informazione del territorio insieme a Notizia Oggi, con la collaborazione del Gruppo Micologico Biellese. Dopo la chiusura delle candidature di domenica sera, le ultime immagini ricevute saranno raccolte nella quarta e conclusiva passerella, in programma sul giornale di giovedì 15 ottobre.

Sarà quindi l’ultima occasione per vedere pubblicati i ritrovamenti di questa stagione. Gli scatti arrivati nelle diverse settimane entreranno poi nella fase finale della selezione, affidata a una giuria composta da tre fotografi professionisti, chiamati a individuare le immagini considerate più riuscite.

Cinque vincitori alla fine dell’iniziativa

Al termine del concorso saranno proclamati cinque vincitori. Le fotografie premiate verranno pubblicate su Notizia Oggi e per ciascuna sarà realizzata una gigantografia dello scatto scelto. Il Gruppo Micologico Biellese metterà inoltre a disposizione un attestato destinato agli autori delle immagini selezionate.

Resta quindi pochissimo tempo per entrare in gara. Domenica 11 ottobre rappresenta l’ultima scadenza utile: chi ha fotografato porcini, mazze di tamburo, ovuli o altri esemplari particolarmente belli nei boschi del territorio può ancora partecipare. Poi, giovedì 15, spazio all’ultima grande carrellata.

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