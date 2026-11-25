Fino a sabato 28 novembre 2026 alcuni treni regionali tra Novara e Vercelli sono sostituiti da bus; altri collegamenti sulla linea Torino–Milano cambiano orario o sono cancellati. Le modifiche, legate a lavori programmati tra Vercelli e Novara, sono riportate nell’avviso di RFI con orari e fermate.

Bus sostitutivi da Novara a Vercelli

Il regionale R 11350, normalmente in partenza da Novara alle 4:13, è sostituito da un autobus nel tratto fino a Vercelli. La modifica è prevista dal 25 al 28 novembre: la partenza del 25 è già avvenuta, mentre il servizio resta interessato nei giorni successivi.

Treno Giorni interessati Partenza bus da Novara Fermata a Borgo Vercelli Arrivo a Vercelli Ripartenza del treno R 11350 Dal 25 al 28 novembre 3:35 — 4:14 4:27 R 11352 27 e 28 novembre 4:50 5:19 5:29 5:42 R 11354 27 novembre 5:37 6:06 6:16 6:23

Per il R 11354 sono inoltre previste variazioni d’orario lungo il percorso fino a Torrazza. In genere i bus fermano nei piazzali antistanti le stazioni; a Borgo Vercelli la fermata indicata per i servizi interessati è in via T. Tasso, sul lato della chiesa, all’altezza della palina STN. Gli orari completi e le modifiche al proseguimento del viaggio sono riportati nell’avviso di Trenitalia sui lavori al bivio Sesia.

Variazioni sulla linea Torino–Milano

Venerdì 27 e sabato 28 novembre il regionale veloce RV 2010 partirà da Novara alle 6:20 verso Torino. Nelle stesse giornate il RV 2011, diretto a Milano, transiterà da Novara alle 6:40; il RV 2014, da Milano verso Torino, è previsto alle 8:21.

Per i collegamenti serali, i regionali veloci RV 2045 e RV 33456 sono cancellati rispettivamente il 26 e il 27 novembre e sostituiti da altri treni con fermata a Novara. RFI segnala che i canali di vendita delle imprese ferroviarie sono aggiornati: prima di partire è quindi opportuno controllare la corsa specifica e le eventuali variazioni.

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