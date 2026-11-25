Novara e circondario
Novara–Vercelli, bus sostitutivi e variazioni per alcuni regionali
Fino a sabato 28 novembre alcuni regionali tra Novara e Vercelli sono sostituiti da bus o cambiano orario. Ecco le partenze coinvolte e le modifiche ai collegamenti verso Torino e Milano.
Fino a sabato 28 novembre 2026 alcuni treni regionali tra Novara e Vercelli sono sostituiti da bus; altri collegamenti sulla linea Torino–Milano cambiano orario o sono cancellati. Le modifiche, legate a lavori programmati tra Vercelli e Novara, sono riportate nell’avviso di RFI con orari e fermate.
Bus sostitutivi da Novara a Vercelli
Il regionale R 11350, normalmente in partenza da Novara alle 4:13, è sostituito da un autobus nel tratto fino a Vercelli. La modifica è prevista dal 25 al 28 novembre: la partenza del 25 è già avvenuta, mentre il servizio resta interessato nei giorni successivi.
|Treno
|Giorni interessati
|Partenza bus da Novara
|Fermata a Borgo Vercelli
|Arrivo a Vercelli
|Ripartenza del treno
|R 11350
|Dal 25 al 28 novembre
|3:35
|—
|4:14
|4:27
|R 11352
|27 e 28 novembre
|4:50
|5:19
|5:29
|5:42
|R 11354
|27 novembre
|5:37
|6:06
|6:16
|6:23
Per il R 11354 sono inoltre previste variazioni d’orario lungo il percorso fino a Torrazza. In genere i bus fermano nei piazzali antistanti le stazioni; a Borgo Vercelli la fermata indicata per i servizi interessati è in via T. Tasso, sul lato della chiesa, all’altezza della palina STN. Gli orari completi e le modifiche al proseguimento del viaggio sono riportati nell’avviso di Trenitalia sui lavori al bivio Sesia.
Variazioni sulla linea Torino–Milano
Venerdì 27 e sabato 28 novembre il regionale veloce RV 2010 partirà da Novara alle 6:20 verso Torino. Nelle stesse giornate il RV 2011, diretto a Milano, transiterà da Novara alle 6:40; il RV 2014, da Milano verso Torino, è previsto alle 8:21.
Per i collegamenti serali, i regionali veloci RV 2045 e RV 33456 sono cancellati rispettivamente il 26 e il 27 novembre e sostituiti da altri treni con fermata a Novara. RFI segnala che i canali di vendita delle imprese ferroviarie sono aggiornati: prima di partire è quindi opportuno controllare la corsa specifica e le eventuali variazioni.
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