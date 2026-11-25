Furti nelle abitazioni a Prato Sesia e nei paesi vicini, dove negli ultimi giorni sono stati segnalati diversi episodi che hanno richiamato l’attenzione delle forze dell’ordine. I ladri sono riusciti a introdursi all’interno di alcune case, approfittando delle occasioni favorevoli per agire. Una serie di colpi che interessa più centri del territorio e sulla quale stanno lavorando i carabinieri per ricostruire quanto accaduto.

Le segnalazioni non riguardano soltanto Prato Sesia, ma anche altri comuni della zona. Tra gli episodi più recenti figura un furto avvenuto a Lozzolo nel tardo pomeriggio di giovedì, in via Carducci. Un nuovo episodio che si aggiunge a quelli già segnalati e che porta nuovamente l’attenzione sulla sicurezza delle abitazioni e sui rischi legati alle intrusioni dei malviventi.

Furti nelle abitazioni, diversi episodi nella zona

Le informazioni raccolte indicano che i ladri sono riusciti a entrare in diverse abitazioni tra Prato Sesia e i centri limitrofi. Al momento non sono disponibili dettagli completi sul numero esatto dei colpi, sugli oggetti sottratti o sugli eventuali danni provocati. Le modalità delle intrusioni sono ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri, che stanno esaminando le circostanze dei singoli episodi.

Un elemento sul quale si concentra l’attenzione riguarda gli orari in cui vengono commessi i furti. Il tardo pomeriggio, soprattutto nei mesi autunnali, può rappresentare un momento favorevole per chi intende introdursi nelle case. Il buio arriva presto e alcune abitazioni possono essere temporaneamente vuote, mentre i residenti sono ancora fuori per lavoro o per altri impegni.

Il colpo di giovedì a Lozzolo

Tra i fatti segnalati c’è anche quello avvenuto giovedì nel tardo pomeriggio a Lozzolo. I malviventi hanno preso di mira un’abitazione in via Carducci, riuscendo a mettere a segno il furto. Il colpo è avvenuto proprio nelle ore in cui cala la luce, una fascia della giornata nella quale diventa più difficile accorgersi tempestivamente di movimenti sospetti.

L’episodio si inserisce nel quadro delle intrusioni registrate nei comuni vicini. Non è però ancora possibile stabilire se ad agire siano state le stesse persone o gruppi differenti. Gli investigatori stanno verificando possibili elementi comuni tra i diversi furti, a partire dalle modalità utilizzate per entrare nelle abitazioni e dagli orari nei quali sono stati commessi.

Le indagini dei carabinieri sui possibili collegamenti

I carabinieri sono impegnati a ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e a raccogliere elementi utili alle indagini. L’attività riguarda sia i singoli episodi sia la possibilità che alcuni colpi siano collegati tra loro. Al momento non risultano accertati legami tra tutti i furti segnalati, una circostanza sulla quale potranno fare chiarezza soltanto gli approfondimenti investigativi.

La successione degli episodi richiama comunque l’attenzione sulla sicurezza delle abitazioni nei piccoli centri del territorio, dove anche un furto può suscitare particolare apprensione. Le indagini proseguono per individuare i responsabili e verificare eventuali collegamenti tra quanto accaduto a Prato Sesia, Lozzolo e nelle altre località interessate.

Foto d’archivio

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