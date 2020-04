Coronavirus: Piemonte primo posto per contagiati in rapporto al numero di abitanti. Superata anche la Lombardia: 356 casi positivi ogni 100mila residenti.

Coronavirus: Piemonte primo posto per contagiati in rapporto al numero di abitanti

Il Piemonte è la prima regione per positivi al Covid-19 in rapporto al numero di abitanti. Si tratta di 355,9 casi ogni 100mila abitanti, più del doppio della media nazionale di 175,4. Al secondo posto c’è la Lombardia, con 342,7, seguita dall’Emilia Romagna (276,9), dalla Liguria (221,5) e dal Veneto (192,3). Non solo: con 24.910 contiagi totali, ora è anche la seconda regione italiana per numero di casi totali, seconda solo alla Lombardia. Vero è che si fanno più tamponi, ma il dato appare comunque preoccupante.

Altri dati negativi

Il Piemonte è attualmente la regione con il più alto tasso di crescita dei contagi: l’aumento medio è del 2,5 per cento al giorno, contro un 2 per cento della Lombardia. Dulcis in fundo: l’indice di crescita su 100mila abitanti dall’inizio di aprile è stato dell’83 per cento, contro il 34 per cento della Lombardia.

Così, mentre il premier Conte annuncia l’arrivo della Fase 2, c’è da chiedersi se qui la Fase 1 stia davvero esaurendosi.

