Domani tornano i temporali: allerta gialla dell’Arpa Piemonte

Come era previsto, alle due giornate giornate decisamente estive di giovedì 27 e venerdì giugno farà seguito un fine settimana decisamente più instabile e perturbato. Tant’è che l’Arpa Piemonte ha diramato l’allerta gialla idrogeologica.

Questo il quadro delineato dal Centro meteo Piemonte: «La giornata di sabato partirà con tempo buono almeno fino alla prima parte del pomeriggio con crescente sensazione d’afa. Ma nel tardo pomeriggio (18-19) è poi atteso l’innesco di linee temporalesche nelle valli alpine, specie tra Val Chisone, Val Susa, Valli di Lanzo e Valle Orco in sconfinamento poi anche in Valle d’Aosta, con possibili nubifragi e possibili cumulate ingenti».

«Decisamente più incerta e complicata la previsione per le alte pianure comprese tra Torinese, Canavese, Biellese e Verbano dove sussiste la possibile formazione di qualche temporale anche molto forte verso sera con possibilità di colpi di vento e grandine anche di medio o grosse dimensioni».

«Infatti la presenza di pulviscolo sahariano in quota unitamente a correnti molto forti in quota dai quadranti meridionali, potrebbero inibire l’innesco dei fenomeni, o quantomeno ridurne l’intensità».

Rischio di grandinate nel Biellese

C’è anche una nota di ZenaStormChaser, sempre riferita a sabato pomeriggio: «Le zone favorite per assistere a fenomeni violenti saranno in primis il Canavese e il Biellese, con il rischio di grandinate di medio-grosse dimensioni». Ovviamente si parla di episodi che potrebbero anche risultati molto poco omogenei, con le classiche “strisciate” di grandine che lasciano indenne tutto il resto.

Domenica ancora tempo instabile

«Nelle prime ore della notte su domenica è poi atteso l’innesco di altri linee di temporali nel Vco, specialmente in alta val d’Ossola e verso il confine con la Svizzera» spiega ancora il Centro meteo Piemonte. I siti meteo non sono concordi riguardo la possibilità di piogge: alcuni la danno per certa anche in zona, altri prevedono soprattutto nubi e variabilità, ma senza fenomeni di rilievo.

