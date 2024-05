Domenica con tempo variabile, lunedì ritorna la pioggia. Il meteo sta concendendo una tregua nel fine settimana, ma poi arrivano due giorni di rovesci.

Domenica con tempo variabile, lunedì ritorna la pioggia

Il meteo sta concedendo un fine settimana non bellissimo, ma almeno accettabile. Una nuova perturbazione è però già pronta a scaricare pioggia a partire dalla giornata di domani, lunedì 6 maggio.

La giornata di ieri, sabato 4 maggio, in Piemonte è stata comunque caratterizzata anche da temporali, soprattutto nel Torinese. In alcune zone ha anche grandinato. Nel nord invece non ci sono stati fenomeni particolari.

Per la giornata di domenica perdura una residua instabilità. «L’alta pressione – spiega il Centro meteo Piemonte – non riuscirà ad occupare con decisione la nostra regione. Ciò permetterà a correnti più umide dai quadranti occidentali di portare passaggi nuvolosi a tratti anche spessi e isolata instabilità limitata più che altro ai rilievi, e specie domenica. Temperature massime intorno ai 20 gradi».

Da ricordare che oggi è anche il giorno del passaggio del Giro d’Italia nel Biellese, in Valsessera e a Valdilana: salvo sorprese, non dovrebbe piovere.

Domani torna la pioggia

Per le giornate di lunedì e martedì si prevede invece un peggioramento significativo della situazione, con piogge e rovesci diffusi. Il sole dovrebbe invece prevalere in modo deciso nella parte centrale della settimana, a partire da mercoledì.

