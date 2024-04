Dopo il caldo è arrivato il gelo: neve nel Cuneese, alla Margherita -26 gradi. Drastico calo delle temperature massime e minime, si andrà avanti così per una settimana.

Dopo il caldo è arrivato il gelo: neve nel Cuneese, alla Margherita -26 gradi

Come previsto, alle temperature quasi estive dello scorso fine settimana ha fato seguito un deciso abbassamento delle temperature. All’alba di oggi, giovedì 18 aprile, alla Capanna Margherita sono stati rilevati -26,1 gradi, contro i -2 che erano stati registrati nella giornata di domenica. Un abisso.

Ma in generale tutto il Piemonte si è raffreddato. Addirittura in qualche zona ha nevicato. Nel Cuneese, per esempio, una coltre bianca ha coperto Tetto Caban in Valle Pesio, a 900 metri di quota (qui sotto nella foto pubblicata anche dal Centro meteo Piemonte).

Il freddo prosegue per parecchi giorni

A guardare le previsioni, le temperature di oggi sembrano destinate a stabilizzarsi e a regalarci un fine settimana decisamente fresco, certamente al di sotto delle medie del periodo. Secondo molti esperti, la stessa situazione è destinata ad allungarsi anche nei primi giorni della settimana prossima.

Il sole dovrebbe prevalere sino a domenica, mentre per lunedì potrebbero arrivare piogge e anche neve a quote relativamente basse. Ma queste sono indicazioni che dovranno essere verificate nei prossimi giorni.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook