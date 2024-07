Dopo il maltempo un po’ di caldo estivo: si va oltre i 30 gradi. Le previsioni annunciano tre giornate di sole, giovedì il picco di afa.

Dopo il maltempo un po’ di caldo estivo: si va oltre i 30 gradi

Esaurito il maltempo che ha caratterizzato anche l’ultimo fine settimana, il meteo concede un po’ di estate. Almeno fino a giovedì, gli esperti prevedono infatti cielo sereno o poco nuvoloso, e temperature in progressivo aumento.

Secondo Nimbus Piemonte, in questi giorni «una fascia di alta pressione interesserà le regioni alpine, ma in quota correnti occidentali riusciranno ancora a trasportare aria umida che favorirà la formazione di qualche temporale pomeridiano a ridosso dei rilievi». Insomma, c’è ancora il rischio di qualche rovescio, ma in un contesto decisamente più estivo.

Si superano i 30 gradi

Anche le temperature saranno allineate con le medie del periodo: massime e minime aumenteranno fino alla giornata di giovedì, quando si prevede il picco di caldo per questa settimana. Le temperature massime supereranno agevolmente i 30 gradi.

Qualche incognita sulla giornata di venerdì

Sempre secondo Nimbus, «venerdì il flusso in quota tornerà a disporsi da sud-ovest per l’avvicinamento di una depressione atlantica e annuvolamenti e temporali tenderanno a portarsi anche sulle pianure». Per questa situazione di maggiore instabilità, al momento è difficile fare previsioni attendibili e livello locale.

