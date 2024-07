Blackout a Gattinara per una cabina elettrica invasa dall’acqua. VIDEO

Blackout a Gattinara per una cabina elettrica invasa dall’acqua. Intervento dei vigili del fuoco nella serata di ieri lungo corso Valsesia.

Molte case di Gattinara sono rimaste senza energia elettrica per ore nella serata di ieri, sabato 6 luglio. Colpa della violenta pioggia che si è abbattuta sulla zona, e che in corso Valsesia è entrata anche in una cabina di distribuzione dell’elettricità, mettendola fuori uso.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno asciugato la cabina, e i tecnici dell’Enel che hanno ripristinato il guasto. Nel video qui sotto, che ci ha inviato un nostro lettore (che ringraziamo), si vedono i vigili del fuoco in azione.

Problemi in molte zone della città anche per le connessioni Internet

Se la zona di corso Valsesia è quella che ha dovuto sopportare il blackout più lungo (circa cinque ore), anche altre aree della città hanno avuto problemi. Sia per l’energia elettrica (ma con blackout decisamente più brevi), sia per le connessioni Internet, a singhiozzo per tutta la serata. Alla fine la situazione è tornata alla normalità con il ripristino del funzionamento della rete elettrica.

