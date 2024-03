Finlandesi e svedesi soccorsi alla Balma: erano quasi congelati. Intervento in tarda serata con Soccorso alpino e Guardia di finanza di Alagna.

Finlandesi e svedesi soccorsi alla Balma: erano quasi congelati

Terza uscita in quota in pochi giorni per soccorrere alpinisti in difficoltà facendo fuoripista. E tutte e tre le volte si è trattato di stranieri, forse non sufficientemente informati rispetto alle difficoltà che portano nevicate copiose come quella dell’altro fine settimana. L’intervento è stato portato termine la scorsa settimana in località Balma, sopra Alagna.

A essersi trovati nei guai sono stati tre amici del Nord Europa, per la precisione due finlandesi e uno svedese tra i 47 e i 43 anni. I tre stavano percorrendo i versanti con la tavola dello snowboard quando hanno realizzato di trovarsi in un punto in cui avevano perso l’orientamento. E avevano poco tempo a disposizione prima che facesse buio. Allora hanno preferito chiamare i soccorritori.

Difficile individuare i dispersi

E’ così partita un’operazione in grande stile, con elicottero del 118, finanzieri della caserma di Alagna e operatori del Soccorso alpino e speleologico piemontese.

Non è stato facile individuare i tre, in parte perché intanto calava la sera, in parte anche per la posizione tutt’altro che agevole da raggiungere. Per fortuna alla fine i tre nordici sono stati avvistati, raggiunti e tratti in salvo quando ormai stavano perdendo le forze ed erano in preda a un inizio di congelamento. Sono stati portati tutti e tre al pronto soccorso dell’ospedale di Borgosesia. E dopo un primo controllo avviati a Biella e a Novara per ulteriori cure.

Da ricordare che sabato scorso era stata salvata una sciatrice inglese che, facendo fuoripista, si era fatta male a un ginocchio e non riusciva più a scendere, mentre martedì è stata la volta di un altro inglese investito da una slavina in un canalone.

Foto d’archivio