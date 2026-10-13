Futuro Nazionale arriva in Valsesia: Carlo Stragiotti nominato coordinatore

Futuro nazionale si organizza anche in Valsesia. Poco dopo essere uscito dalla Lega, di cui era coordinatore della zona, Carlo Stragiotti ha aderito al movimento politico fondato da Roberto Vannacci e assume l’incarico di coordinatore per il territorio valsesiano. L’obiettivo annunciato è creare una struttura locale e avviare un confronto sui temi che riguardano direttamente comuni e comunità della valle. Futuro nazionale è guidato da Vannacci e sta sviluppando una propria organizzazione territoriale in diverse regioni.

La nomina si inserisce nel percorso già avviato in Piemonte, dove il deputato Emanuele Pozzolo è stato indicato nei mesi scorsi come responsabile regionale. A livello vercellese sono già stati individuati diversi referenti, tra cui Giancarlo Locarni per la provincia e Michelino Altamura per la città di Vercelli.

«Un progetto vicino alla mia sensibilità politica»

Stragiotti spiega di aver scelto Futuro nazionale dopo la conclusione, lo scorso 1° ottobre, del proprio precedente percorso politico. «Ho scelto di aderire a questo nuovo progetto con l’intenzione di contribuire alla costruzione di una presenza organizzata anche in Valsesia», afferma, ringraziando Pozzolo e i referenti territoriali per la fiducia ricevuta.

Secondo Stragiotti, dopo la precedente esperienza sarebbero arrivate anche altre proposte provenienti da realtà del centrodestra. La scelta sarebbe però caduta su Futuro nazionale soprattutto per l’attenzione riservata alle autonomie e alle identità locali. Nel programma ufficiale il movimento si definisce forza di destra identitaria e sovranista, con un forte richiamo alla dimensione nazionale e territoriale.

Autonomie locali al centro del progetto valsesiano

Uno dei temi che Stragiotti intende portare nel dibattito locale riguarda proprio il ruolo dei comuni. Nel comunicato viene richiamato il concetto di Italia come «Patria delle piccole patrie», utilizzato per sottolineare il valore delle comunità e delle loro specificità storiche e culturali.

«Una realtà come la Valsesia, con la propria storia, le proprie tradizioni e le proprie peculiarità territoriali, rappresenta un esempio concreto di questo principio», sostiene Stragiotti. Per il nuovo coordinatore, rafforzare il ruolo degli enti locali significa valorizzare il territorio, mantenendo un rapporto stretto tra amministrazioni e comunità.

Lunedì 19 ottobre la presentazione a Varallo

Il prossimo passo sarà la costruzione dell’organizzazione valsesiana e la definizione delle priorità politiche da affrontare nei diversi centri della valle. Il primo appuntamento pubblico è già stato fissato: lunedì 19 ottobre alle 17 è convocata una conferenza stampa all’Albergo Italia di Varallo.

Durante l’incontro verrà presentato ufficialmente il nuovo coordinamento e saranno illustrate le linee programmatiche che Futuro nazionale intende sviluppare in Valsesia. Sarà anche l’occasione per indicare i prossimi obiettivi organizzativi, a partire dal radicamento nei comuni e dal confronto con le diverse realtà del territorio.

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