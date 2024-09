In Piemonte è stato il secondo agosto più caldo dopo quello del 2003. I dati dalle rilevazioni dell’Arpa: particolarmente elevate soprattutto le temperature minime.

In Piemonte è stato il secondo agosto più caldo dopo quello del 2003

«Si è concluso il mese di agosto 2024, risultato il secondo più caldo dopo agosto 2003 e in assoluto il quarto mese con le temperature medie più elevate, preceduto anche da luglio 2015 e luglio 2022. Lo scostamento rispetto alla climatologia del periodo 1991-2020 è stato di circa 2.5 gradi». Sono le considerazioni che esprime il Centro meteo Piemonte dopo la pubblicazione degli ultimi dati dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale (Arpa).

Molto alte le temperature minime

«L’elevata presenza di umidità – nota ancora uil Centro meteo – ha contribuito a determinare valori elevati di temperatura minima. Infatti, per tali valori termici il mese di agosto 2024 è stato il più caldo superando agosto 2003 sia pure per pochi centesimi di grado. Soltanto nel mese di luglio 2015 le temperature minime erano state più alte. L’anomalia positiva per le temperature minime è risultata di 2.6 gradi».

Sono stati rilevati primati di temperatura minima più elevata dal giorno dell’installazione in una ventina di termometri della rete Arpa Piemonte, tra il 10 e il 12 agosto. Tra le località interessate dai record ci sono, per esempio, Vercelli, Casale Monferrato e Carmagnola.

Il record è stato 37.8 gradi in un centro dell’Alessandrino

«Sono risultati assenti invece i primati di temperatura massima mensile. Per tali valori termici l’anomalia rispetto alla climatologia del periodo 1991-2020 è stata leggermente più contenuta, sui 2.4 gradi. La temperatura più elevata del mese è stata registrata a Sezzadio, nell’Alessandrino, il 13 agosto con 37.8 gradi. Pertanto, non sono stati raggiunti i 40 gradi come in estati passate. Il secondo posto tra i mesi di agosto più caldi è stato ottenuto grazie ad una anomalia positiva presente in quasi tutti i giorni del mese ma senza picchi da primato assoluto. Anche in questo caso il forte contenuto di umidità nell’aria ha impedito il raggiungimento di valori eccezionalmente alti di temperatura massima».

