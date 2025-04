Inizio settimana con nuvole e pioggia, c’è ancora incertezza sulla Pasqua. Lo scenario è ancora molto instabile: fino a giovedì previsto maltempo.

Inizio settimana con nuvole e pioggia, c’è ancora incertezza sulla Pasqua

Almeno fino a giovedì si annunciano nuvole e piogge, ma per il momento nessuno si sbilancia ancora sulle previsioni meteo di Pasqua. In effetti la situazione è parecchio instabile e non permette ancora di avere dati definitivi.

Questo il punto della situazione per questi giorni da parte del Centro meteo Piemonte. «Il graduale approfondimento di una saccatura atlantica sull’Europa occidentale è responsabile dell’intensificazione di tesi flussi umidi di libeccio in quota che determinano in queste ore cieli nuvolosi e al più qualche piovasco sparso. L’inizio della settimana sarà caratterizzato da cieli nuvolosi ma con un primo passaggio di piogge dal tardo pomeriggio-sera di lunedì fin verso le prime ore del mattino di martedì con piogge deboli o moderate diffuse, un po’ più insistenti sulle pianure orientali della regione e sul Verbano».

«A seguire – spiegano sempre dal Centro meteo – probabile pausa asciutta per parte della giornata di martedì, in attesa di una possibile e intensa recrudescenza del maltempo tra mercoledì e giovedì quando sembrano possibili piogge talora intense sul settore settentrionale del Piemonte, ma è una tendenza che necessita ancora di conferme e che potrebbe ancora subire delle modifiche».

Incertezza sul fine settimana

Per i giorni da venerdì in avanti, ancora nessuna indicazione. Secondo alcuni siti specializzati dovrebbe esserci un miglioramento nella giornata di venerdì, ma la situazione è ancora molto in divenire per cui per avere qualche indicazione un po’ attendibile sulla Pasqua occorrerà atendere ancora qualche giorno.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook