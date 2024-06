L’estate è iniziata sotto il segno del maltempo: oggi allerta gialla. Si prospetta un fine settimana molto variabile, sabato il giorno più soleggiato.

Questo primo weekend di estate non cambia di una virgola la situazione di grande instabilità che ha caratterizzato buona parte della primavera appena conclusa. Tant’è che per la giornata di oggi l’Arpa Piemonte ha lanciato nuovamente l’allerta gialla su tutto il Nord Piemonte per il rischio di forti piogge.

Il quadro è ben riassunto dal Centro meteo Piemonte: per oggi, venerdì 21 giugno, si parla di «passaggio temporalesco mattutino, da fronte caldo, molto intenso su Alpi occidentali, pianure limitrofe piemontesi, Valle d’Aosta, specialmente centro orientale e Vco. Si tratterà di temporali immersi ancora nel “brodo” africano, con la possibilità di violenti downburst e nubifragi. Non sono attese grandinate se non di piccole dimensioni. Al più temporalini a base alta su Liguria e Lombardia».

«Tra il pomeriggio e la serata la parte fredda della perturbazione raggiungerà il nord ovest innescando nuovi fenomeni, questa volta ancora più intensi, sul Piemonte in moto verso nord est, con il rischio di grandinate di medie dimensioni e possibilità di supercelle (livello 2 o 3). Attenzione a possibili flash flood sulle aree alpine per forti sistemi autorigenerante sospinti dalla ventilazione sud occidentale».

Domani più soleggiato

Le previsioni meteo migliorano invece per la giornata di domani, sabato 22 giugno, che dovrebbe essere in prevalenza soleggiata e anche più calda. Occhio però a qualche fenomeno temporalesco che potrebbe presentarsi nel pomeriggio.

La giornata di domenica si prospetta invece caratterizzata da nuvolosità più diffusa, con possibile piogge soprattutto al mattino. Va anche detto che le previsioni meteo in questo periodo cambiano spesso nel corso della giornata, per le indicazioni da qui a due giorni vanno sempre prese con la dovuta cautela.

